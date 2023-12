Interventi sulla rete idrica: rubinetti a secco a Salerno Ecco dove e quando

Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica: mercoledì 20 dicembre 2023 dalle ore 14.00 alle ore 22.00 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

* Gradinata Alberto De Santis;

* Via Madonna del Monte;

* Via San Francesco di Paola;

* Via Pietro Paolo De Crescenzo;

* Piazza Francesco Alario;

* Via Indipendenza (civici pari compresi tra n° 44 ed n° 52);

* Via Benedetto Croce solo civici pari;

* Via Ligea (tratto compreso tra Molo Ponente e viadotto A. Gatto, incluso cantiere Salerno Porta Ovest).

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.