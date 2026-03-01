Salernitana-Catania 0-0, Matino: "Cosmi ci ha trasmesso la giusta energia" Il difensore: "Questo pari dà valore alla nostra prestazione. Raffaele? La squadra ha sue colpe"

Prova da leader. Emmanuele Matino chiude Salernitana-Catania 0-0 con una prova più che positiva. Lanciato di nuovo titolare nel cuore del pacchetto arretrato, il difensore ha risposto con una prestazione positiva: “Questo pari che valore alla nostra prestazione contro un avversario importante. La gara con il Catania sapevamo non fosse stata facile. Abbiamo resistito bene e poi nel secondo tempo abbiamo spinto. Titolarià? Non me l’aspettavo di scendere in campo dal primo minuto ma durante la settimana avevo capito che ci sarebbe stata la possibilità".

Il discorso si sposta su Cosmi e sul suo avvento in panchina: "Il mister ci ha dato degli input chiari, pochi ma precisi. E ci ha trasmesso tranquillità. Giocare a Salerno non è facile, quando le cose non vanno bene questa maglia pesa. Ora dobbiamo pensare ai playoff, dare tutto fino alla fine". Poi la chiosa su Raffaele: "Quando un allenatore va via è anche colpa della squadra. Dobbiamo voltare pagina".