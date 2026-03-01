Salernitana-Catania 0-0, Toscano: "Orgoglioso dei miei, meritavamo la vittoria" Il tecnico degli etnei: "Con questo spirito possiamo vincere a Benevento"

Un pari che sta stretto. Domenico Toscano mastica amarissimo per il pareggio che obbliga il suo Catania a rallentare e a perdere contatto dal Benevento: “Questo risultato non sminuisce anzi sono orgoglioso della prova fatta su un campo difficile e contro un avversario forte, con nuovo allenatore e con entusiasmo rinnovato. C’è rammarico per non aver vinto una sfida probabilmente meritata. Si poteva fare meglio negli ultimi sedici metri ma abbiamo spinto e ci abbiamo provato fino alla fine. Ritmo? Il secondo tempo con l’Fvs si gioca pochissimo e si spengono le partite. Purtroppo sta diventando una costante. Poi abbiamo provato a dare una scossa ma non recrimino niente perché le scelte sono figlie di valutazioni. Inoltre, dopo un ottimo primo tempo, avevamo l’inerzia della gara nel primo tempo e le mosse di Cosmi ci hanno limitato ma abbiamo anche creato tanto non portando a casa una vittoria che sarebbe stata meritata”.

Lo sguardo è rivolto al Benevento, sfida cruciale del campionato degli etnei: “Questa sfida deve darci consapevolezza e fame di affrontare questa partita con la stessa cattiveria perché sappiamo di giocarci tanto ma con questo spirito anche a Benevento possiamo fare la partita”. Il dubbio è sulla possibile convocazione di Cicerelli: “Ha fatto parte del lavoro con la squadra ma dobbiamo andarci cauti, non possiamo rischiare”.