Pallamano A1. Gioia Jomi Salerno: battuta Erice, arriva la settima Coppa Italia

Ennesimo trofeo per le ragazze di patron Pisapia

pallamano a1 gioia jomi salerno battuta erice arriva la settima coppa italia
Salerno.  

La Coppa Italia di pallamano femminile torna a Salerno. Le "ragazze terribili" della Jomi, battendo in finale Erice, sollevano al cielo di Riccione il trofeo. Si tratta del settimo trionfo per il sodalizio di patron Mario Pisapia che si è aggiudicato una finale bellissima contro la compagine siciliana. Dopo aver chiuso i tempi regolamentari sul 24-24, le squadre hanno confermato l'equilibrio anche nei due tempi supplementari, chiudendo sul 29-29 la contesa. A decidere la finale sono stati, quindi, i tiri dai sette metri. Le salernitane si sono confermate glaciali. Il tiro di Martina De Santis ha fissato il risultato sul 34-31, dando inizio alla grande festa della Jomi Salerno, confermatasi ancora una volta ai vertici della pallamano italiana. "Godiamoci questa vittoria che ci mancava dal 2020", ha detto a caldo Ilaria Dalla Costa. "Poi dopo la Nazionale riprenderemo la preparazione per cercare di fare il massimo anche in campionato".

Ultime Notizie