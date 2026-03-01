Pallamano A1. Gioia Jomi Salerno: battuta Erice, arriva la settima Coppa Italia Ennesimo trofeo per le ragazze di patron Pisapia

La Coppa Italia di pallamano femminile torna a Salerno. Le "ragazze terribili" della Jomi, battendo in finale Erice, sollevano al cielo di Riccione il trofeo. Si tratta del settimo trionfo per il sodalizio di patron Mario Pisapia che si è aggiudicato una finale bellissima contro la compagine siciliana. Dopo aver chiuso i tempi regolamentari sul 24-24, le squadre hanno confermato l'equilibrio anche nei due tempi supplementari, chiudendo sul 29-29 la contesa. A decidere la finale sono stati, quindi, i tiri dai sette metri. Le salernitane si sono confermate glaciali. Il tiro di Martina De Santis ha fissato il risultato sul 34-31, dando inizio alla grande festa della Jomi Salerno, confermatasi ancora una volta ai vertici della pallamano italiana. "Godiamoci questa vittoria che ci mancava dal 2020", ha detto a caldo Ilaria Dalla Costa. "Poi dopo la Nazionale riprenderemo la preparazione per cercare di fare il massimo anche in campionato".