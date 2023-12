Natale e solidarietà, poliziotti in cucina alla mensa San Francesco di Salerno I poliziotti della Questura hanno cucinato e servito un pranzo per 120 ospiti della mensa

Natale e solidarietà. In occasione delle festività natalizie, sabato 16 dicembre, i poliziotti della Questura hanno cucinato e servito un pranzo per 120 ospiti della mensa “San Francesco” della Caritas di Salerno – Campagna – Acerno, dove le persone quotidianamente trovano affetto e accoglienza. Il succulento pasto è stato cucinato da uno chef di eccezione, per l’occasione soprannominato “Questorchef”, infatti ai fornelli ha dato il meglio di sé proprio il Questore di Salerno.

Un concreto esempio di volontariato solidale e di attenzione e vicinanza alle persone in difficoltà, al motto di #essercisempre. Al pranzo sono stati presenti anche il Sign. Prefetto di Salerno, dott. Francesco Esposito e S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno.