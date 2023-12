Natale più dolce, i Carabinieri portano doni ai bambini ricoverati al Ruggi Questa mattina la visita dei militari: giocattoli e libri per i piccoli pazienti di pediatria

Un Natale più dolce per i piccoli pazienti ricoverati nel Reparto Pediatrico dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno che questa mattina hanno ricevuto la visita dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno. Una visita per portar loro alcuni doni in occasione delle festività natalizie.

Il Direttore Sanitario dell’ospedale, Dott. Walter Longanella, la Direttrice dell’U.O.C. Pediatrica, Dott.ssa Carolina Mauro, la Direttrice della Clinica Pediatrica, Profe.ssa Daniela Melis, e il Direttore della Chirurgia Pediatrica, Dott. Umberto Ferrentino, hanno accolto il Comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno, Magg. Antonio Corvino, ed una rappresentanza di Carabinieri della provincia che alla presenza dei genitori dei bambini hanno consegnato ai piccoli pazienti giocattoli e libri nella speranza possano servire a rendere meno triste la permanenza in ospedale.