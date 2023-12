Salerno, il Psi sostiene la Cgil: "Internalizzare i servizi del verde pubblico" Il capogruppo ha chiesto l'apertura di un tavolo di discussione per portare in Consiglio l'argomento

I consiglieri comunali del Psi di Salerno, Filomeno Di Popolo, Rino Avella e Antonia Willburger hanno raccolto l'appello lanciato dal segretario della Cgil, volto ad internalizzare i servizi di manutenzione del verde pubblico cittadino, dichiarandosi d'accordo in merito alla proposta.

"L' affidamento in house del servizio - spiegano in una nota i socialisti -, comporterebbe una maggiore efficienza, razionalizzazione ed efficacia, in termini di resa e di economicità. Disporre in proprio, da parte dell’Ente, attraverso una società partecipata, di una forza lavoro, costituita dagli ex operai delle cooperative, garantirebbe sicuramente un servizio continuo, capillare e stabilità per i lavoratori. L’Amministrazione risolverebbe in maniera definitiva le problematiche relative alla manutenzione del patrimonio cittadino. Inoltre e non per ultimo, la stabilizzazione dei lavoratori, che affronterebbero gli impegni, con rinnovato entusiasmo".

Al fine di avviare un ragionamento, volto alla definizione auspicata della proposta avanzata dalla Cgil, questa mattina in Commissione Finanze e Personale, il capogruppo del Psi ha chiesto l'apertura di un tavolo di discussione e di confronto per approdare con una proposta in Consiglio Comunale.