Giovani Imprenditori Confindustria Salerno: raccolta fondi per il Ruggi L'iniziativa per contribuire all'acquisto di beni strumentali per la U.O.C di Odontostomatologia

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno durante la consueta Cena di Natale ha raccolto fondi da destinare in beneficenza.



Quest’anno, parte dell’incasso è stato devoluto alla U.O.C. di Odontostomatologia dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno per contribuire all’acquisto di beni strumentali utili all’implementazione delle prestazioni odontoiatriche erogate in regime di anestesia generale per pazienti affetti da disabilità psico-motorie.



“Con questa iniziativa abbiamo intesa dare un sorriso a chi non ce l’ha – ha sottolineato Marco Gambardella, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno. Anche quest’anno abbiamo posto in essere un gesto concreto, non donando semplicemente denaro, ma impegnandoci in prima persona nell’acquisto di beni strumentali utili alle cure dei pazienti affetti da disabilità psico-motorie. Siamo sempre più convinti, infatti, che oltre a contribuire alla crescita economica della nostra provincia dobbiamo impegnarci per una crescita sociale sostenibile che parte dalla sensibilizzazione verso questi temi. Dare un contributo all’enorme lavoro svolto dai medici del Ruggi d’Aragona è il primo passo per costruire sinergie virtuose a beneficio del nostro territorio.”