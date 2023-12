Capodanno in Piazza della Libertà, via libera al piano per la sicurezza Concerto per i Pooh per 20mila persone, navette notturne fino alle 2. Esposito: analisi rigorosa

"L'organizzazione complessiva dell'evento e il piano di sicurezza sono stati esaminati in comitato. Durante la riunione sono stati dati ulteriori contributi per migliorare alcuni aspetti, si è ritenuto che l'impianto soddisfi le condizioni di sicurezza dettate dalle normative di settore, poi si verificherà in sede di sopralluogo che le prescrizioni indicate vengano adottate. Il limite di 20mila persone è stato calcolato sulla base delle direttive ministeriali". Così il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, al termine della riunione convocata nel salone azzurro del Palazzo di Governo.

Via libera al piano per il capodanno in Piazza della Libertà a Salerno, con il concerto dei Pooh e il dj set. Positiva l'interlocuzione istituzionale, come sottolineato dal prefetto Esposito.

"Abbiamo chiesto a Comune e organizzatori di curare l'informazione. Chi arriverà in città per assistere al concerto deve sapere perfettamente cosa fare e come muoversi e su questo aspetto abbiamo raggiunto un'intesa importante - ha concluso il prefetto di Salerno -. Ringrazio tutti gli addetti ai lavori perché ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sta dando un contributo importante alla preparazione dell'evento. Stiamo monitorando tutte le possibili variabili, non vogliamo farci trovare impreparati. Contiamo sulla collaborazione e sulla disponibilità di tutti. Potranno anche esserci attese legate alle fasi di controllo, ma sono cautele necessarie per far sì che il concerto sia un'occasione di festa da vivere in serenità", le parole di Esposito.

L'incognita, ovviamente, restano anche le condizioni meteo dal momento che si parla di uno slargo che si affaccia direttamente sul mare.

Sul fronte organizzativo, il parcheggio di Piazza della Libertà chiuderà alle 18 e riaprirà al termine della manifestazione. Necessaria l'interdizione di alcune strade limitrofe. Potenziato anche il trasporto pubblico, con navette che andranno ad integrare i collegamenti, in vigore fino alle 2 di notte per consentire spostamenti senza particolari disagi.

Sul fronte sicurezza, invece, il questore Giancarlo Conticchio ha fatto sapere che sono stati richiesti rinforzi, che arriveranno nei prossimi giorni. "L'obiettivo - ha chiarito il capo della polizia di Salerno - è garantire il corretto svolgimento della manifestazione in piena serenità".