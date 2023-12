"Micro azioni natalizie": 126 Enti coinvolti e 49 Comuni in campo L'iniziativa del Centro servizio per il volontariato Sodalis

Sono 126 gli Enti del Terzo settore coinvolti negli eventi organizzati dal Centro servizio per il volontariato Sodalis Salerno, in 49 comuni della provincia di Salerno in occasione delle festività natalizie.

Si tratta delle Micro Azioni Natalizie (MAN), attività di prossimità, eventi finalizzati a svolgere una funzione di "sensore" dei problemi della popolazione e di prima risposta alle esigenze emergenti all'interno di specifiche comunità. Vengono così consegnati doni ai piccoli pazienti ospedalizzati, donato aiuto alle persone anziane, con fragilità, organizzate attività varie di animazione territoriale, attività associative.

"Siamo alla sesta edizione - ha commentato il presidente Agostino Braca - e quest'anno assistiamo ad un incremento di iniziative rispetto agli anni precedenti. Nonostante i momenti difficili, ci sono volontari che con grande spirito di servizio fanno della solidarietà il loro agire".

I comuni coinvolti:

Albanella, Amalfi, Angri, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Capaccio Paestum, Castel San Giorgio, Castellabate, Castiglione Del Genovesi, Cava de' Tirreni, Ceraso, Conca dei Marini, Corbara, Eboli, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Maiori, Mercato San Severino, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Montesano sulla Marcellana, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Padula, Pagani, Palomonte, Pellezzano, Pisciotta, Polla, Pontecagnano Faiano, Sala Consilina, Salento, Salerno, San Cipriano Picentino, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Siano, Sicignano degli Alburni, Torre Orsaia, Tramonti, Vallo della Lucania.