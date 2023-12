Feste in sicurezza a Salerno: vietate bevande in vetro, stop ai botti Il sindaco Vincenzo Napoli firma le ordinanze in vista del Natale e Capodanno

Vietata la vendita e la consumazione di bevande in vetro, stop a botti e fuochi d'artificio. Con il Natale alle porte e in vista di Capodanno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli firma le ordinanze a tutela del "decoro urbano, la salubrità pubblica e privata", per vietare l'utilizzo di bevande in vetro nell'area del centro urbano nei giorni 24 e 25 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio.

L'ordinanza

Il provvedimento vieta l'utilizzo e la consumazione di bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro e in alluminio effettuata da esercizi pubblici, commerciali, attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici ed in forma

ambulante, dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 8 del 25 e dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 8 dell'1 gennaio. Per i trasgressori è prevista una multa di 500 euro.

Fuochi d'artificio

Sempre dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 8 del 25 e dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 8 dell'1 gennaio è vietata la vendita e l'utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti. In questo caso per i trasgressori è prevista una multa da 25 a 500 euro.