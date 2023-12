Movida fracassona, il sindaco di Salerno chiude la villa comunale Per le vigilie di Natale e Capodanno arrivano le restrizioni. Obiettivo: garantire la sicurezza

Le vigilie di Natale e Capodanno sono ormai alle porte e il Comune di Salerno vuole evitare scene come quelle degli anni scorsi, con eccessi di alcol e di entusiasmo che hanno non solo messo in pericolo la salute dei giovani e giovanissimi che festeggiavano, ma anche il decoro della città.

Per questo motivo nelle ultime ore il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato una serie di ordinanze che vanno nella direzione di tutelare entrambe le cose. Interdetta la villa comunale ma anche il giardino di via Roma, che ospitano alcune tra le installazioni più significative di Luci d'artista.

Riproposto anche il divieto di vendita per asporto di bottiglie in vetro e alluminio. Stop anche alla musica fracassona, con limitazioni sonore per evitare il caos in centro.