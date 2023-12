Lutto nel commercio salernitano: morto Franco Ricciardi Ha vestito generazioni di salernitani. Il cordoglio del sindaco Napoli

Il commercio salernitano è a lutto per la morte di Franco Ricciardi, ha vestito per oltre 40 anni generazioni di donne, un vero e proprio punto di riferimento per la moda. Sempre distinto ed elegante, un grande amante dei foulard, che insossava sempre, un vero e proprio segno di riconoscimento. Era in pensione da qualche anno ma ha segnato la storia di un intero settore.

Anche il sindaco Vincenzo Napoli ha espresso il suo cordoglio per la morte di Franco Ricciardi: "Addio a Franco Ricciardi, un commerciante molto amato ed apprezzato nella nostra comunità. E' stato un punto di riferimento per eleganza e signorilità, unite a un coinvolgente sorriso. Lo ricorderemo con affetto, esprimendo cordoglio a familiari e amici.