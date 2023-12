Babbo Natale viene dal cielo, i vigili del fuoco "incantano" centinaia di bimbi Santa Claus è arrivato in elicottero ed ha raccolto le letterine dei più piccoli

Questa mattina presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, in Via Sant Eustachio, a partire dalle ore 10 si è svolta una manifestazione dedicata interamente ai bambini che, attraverso i percorsi “Pompieropoli” con il supporto dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno preso parte in maniera giocosa al lavoro quotidiano dei pompieri.

I caschi rossi successivamente hanno svolto alcune manovre dimostrative alla presenza del Comandante provinciale, Carlo Federico. Verso le ore 12, Babbo Natale è arrivato con elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano sul "castello di manovra", dal quale si è calato per ritirare le letterine dei numerosi bambini accorsi per l’evento.

La manifestazione è proseguita in maniera itinerante a partire dalle 16.30, quando i Viglili del Fuoco hanno distribuito dolcuimi a tutti i bambini presso le seguenti piazze della Città di Salerno: Piazza Monsignor Grasso (Mercatello) Piazza Caduti di Brescia (Pastena) Piazza G.Gloriosi (Stazione) Piazza della Concordia.