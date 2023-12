Corsa allo shopping sotto le Luci d'Artista: pienone sul Corso a Salerno Traffico e parcheggi pieni, tantissimi i cittadini e i turisti in strada

Ultime ore di corsa allo shopping pre natalizio e su Corso Vittorio Emanuele a Salerno tantissimi i cittadini e i visitatori che stanno passeggiando e facendo spese all'ombra delle Luci d'Artista, complice anche il clima mite. Folla nei negozi, si procede a rilento in via Mercanti.

Traffico intenso fin dalle prime ore del pomeriggio e parcheggi in centro pieni. Una serata che preannuncia solo il caos della vigilia di Natale, domani infatti in tanti si riuniranno per un brindisi in strada e tra i locali prima del cenone in famiglia.