Natale speciale per Sea Love: accoglienza a Salerno di 21 ragazzi rifugiati Si tratta di giovani, provenienti da vari Paesi, accuditi da Cooperativa fuoriclasse” e “Radici"

Il giorno di Natale, si sa, è sempre una giornata emozionante, ma il 25 dicembre del 2023 sarà assolutamente speciale per “Sea Love” ed i suoi Partner “Cooperativa fuoriclasse” di Casagiove (Caserta) e “Radici e Ali” di Montesarchio (Benevento), grazie all’accoglienza a bordo della imbarcazione “Sea Love 1” di 21 ragazzi rifugiati, senza genitori, provenienti da vari Paesi: Egitto, Tunisia, Kosovo, Turchia.

Si tratta di ragazzi accuditi con grande dedizione sia da “Cooperativa fuoriclasse” che da “Radici e Ali”, ottime realtà operanti nel Sociale che hanno deciso di donare loro una giornata al mare, visitando anche Salerno e le sue belle risorse turistiche e culturali.

L'evento

I ragazzi rifugiati verranno accolti sulla barca “Sea Love 1”, ai pontili del Sotto Piazza della Libertà al Crescent, alle ore 12,30, per il pranzo di Natale, un pranzo davvero speciale ed emozionante. Questa volta, infatti, saliranno su una barca per festeggiare, non per effettuare traversate in mare, a volte terribili come ben sappiamo, con le quali sono arrivati in Italia. Il ricordo delle angoscianti traversate compiute verrà cancellato sovrapponendo eventi assolutamente piacevoli in barca come il pranzo di Natale ed i successivi percorsi di recupero psicofisico e sociosanitario che verranno realizzati periodicamente, anche con serene escursioni in mare quando possibile.

Salerno, quindi, ancora una volta alla ribalta per un evento umanitario, grazie a Sea Love che pochi giorni orsono, domenica 17 dicembre 2023, aveva già realizzato una giornata dedicata alle “Donne che hanno subito violenze”, sempre sulla imbarcazione “Sea Love 1” ed insieme a vari Partner.

Il Natale è sempre Natale, ma questo sarà davvero speciale. I cittadini che lo desiderano potranno pervenire anche soltanto per manifestare la loro solidarietà ed accoglienza a questi ragazzi rifugiati, bisognosi di tutto ma soprattutto di calore ed affetto.