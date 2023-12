La lotta per l'ambiente in un fumetto: ristampa per "Nero acciaio" L'iniziativa promossa dal comitato "Salute e vita"

Terminata ufficialmente la prima tiratura del fumetto edito dalla Les Flaneurs Edizioni, che porta le firme di Davide Bottiglieri (sceneggiatore) e Salvatore Parola (disegnatore). Nero Acciaio è un fumetto che nasce da un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV – Sodalis, con lo scopo di accendere i riflettori sulle dinamiche illecite che contraddistinguono i disastri ambientali causati dalle macchinazioni criminose di imprese disseminate sull’intero territorio nazionale. La storia è narrata con la giusta crudezza, atta a rendere giustizia al dramma vissuto da famiglie e operai, costretti a lottare spesso contro istituzioni inadempienti. Nero Acciaio, opera pubblicata dalla nota casa editrice Les Flaneurs Edizioni nel giugno 2023, pone l’attenzione su tre aspetti: l’importanza della partecipazione della cittadinanza e lo scopo dell’associazionismo, l’infame dicotomia tra diritto alla salute e diritto al lavoro, le intrappolanti maglie legali che non sempre assicurano la giustizia.

L’espediente narrativo crea una formula di facile fruizione e digestione di tematiche altrimenti pesanti e “di nicchia”. Il media fumetto assicura una transgenerazionalità al lavoro realizzato, necessaria per la massima diffusione di un’opera di denuncia.

La casa editrice ha già provveduto a stampare altre copie per accontentare la richiesta del pubblico. “Ho creduto da subito nell’idea di Davide Bottiglieri di realizzare un fumetto che raccontasse il dramma dell’inquinamento - commenta Lorenzo Forte, presidente dell’Associazione Salute e Vita -. Non abbiamo ancora vinto la nostra guerra, ma di certo abbiamo vinto molte battaglie. Una vittoria è stata sicuramente costringere l’imprenditore “prenditore” della tristemente nota fabbrica di Salerno a garantire maggiore sicurezza agli operai. Altra grande vittoria è aver reso noto quanto succede nel nostro territorio. Venti anni fa neanche i salernitani erano a conoscenza di tante dinamiche illecite o della sofferenza delle persone che popolano la Valle dell’Irno. Oggi, grazie ai nostri continui interventi, alle nostre iniziative, ai giornali, alle inchieste e ai professionisti che ci affiancano, tutto questo non è più sepolto, ma alla luce del sole. Questo successo editoriale del fumetto ci dà fiducia, ci dimostra che non solo è possibile sensibilizzare, ma anche vincere questa nostra guerra per la salute, la vita e il lavoro.”

“Apprendere dal mio editore la necessità di andare in ristampa è stato emozionante - aggiunge Bottiglieri -. Questo traguardo conferma l’importanza di realizzare opere di denuncia e la sensibilità dei lettori. È stato un lavoro corale: da parte mia e dell’Associazione Salute e Vita c’è una continua ricerca di spazi dove presentare il fumetto per sensibilizzare sul tema dell’inquinamento. La Les Flaneurs Edizioni, dal canto suo, sta spingendo tanto il nostro lavoro, partecipando a fiere nazionali e sfruttando i canali della distribuzione editoriale”.