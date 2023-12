Natale, il direttore sanitario fa visita al reparto di Pediatria dell‘Umberto I La visita inaspettata ha colto di sorpresa sia gli operatori che gli ammalati

Nel giorno di Natale il Direttore Sanitario ha fatto visita alla Pediatria, alla TIN ed al Pronto Soccorso dell'ospedale di Nocera per portare il saluto e gli auguri suoi e della Direzione Generale.



La visita inaspettata ha colto di sorpresa sia gli operatori che gli ammalati.



Il dott. Sergianni, che era accompagnato dal direttore sanitario facente funzioni del Dea Nocera-Pagani-Scafati, dott. Gaetano Aprea, ha visitato le unità operative di di pediatria, dove è stato accolto dal dott. Atorino, di Terapia Intensiva Neonatale, dove ad attenderlo c'era il dott. Barbarulo, soffermandosi poi nel Pronto Soccorso, dove è stato accolto dal direttore dell'unità operativa, dott.ssa Giovanna Esposito.



Il dott. Sergianni si è soffermato a lungo a parlare con gli operatori, ed ha poi fatto visita ai pazienti, soffermandosi in tutte le stanze di degenza ed intrattenendosi con genitori e bambini costretti a passare il Natale in ospedale.



A tutti ha portato gli auguri suoi personali e quelli di tutta la Direzione Strategica dell'ASL, unitamente al senso della vicinanza dell'Azienda.



Al personale in servizio sono andate, infine, le rassicurazioni e l'impegno che l'Asl percorrerà tutte le strade utili a superare le difficoltà derivanti dalle carenze di organico che affliggono un po' tutte le strutture.



Un vista, un gesto, che è stato molto apprezzato sia dagli operatori che dagli ammalati e i loro congiunti.