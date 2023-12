Concerto di Capodanno: quasi ultimato il montaggio del palco per i Pooh Ultimi dettagli per garantire la sicurezza a cittadini e turisti

C'è grande attesa per il “Capodanno in Piazza”, organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania. Ad esibirsi la serata del 31 dicembre saranno i Pooh.

La band, che fa parte della storia della musica italiana, inaugurerà il primo brindisi di San Silvestro a Piazza della Libertà. La serata inizierà alle 20.45 con Pippo Pelo, Adriana Petro e Pika Dj con un intrattenimento di musica dance e animazione. Poi sarà la volta dei Pooh. Ancora in corso le operazioni di montaggio del grande palco. Il concerto sarà a numero chiuso: 20mila gli accessi consentiti per garantire la sicurezza. Il parcheggio di Piazza della Libertà chiuderà alle 18 e riaprirà al termine della manifestazione. Alcune strade limitrofe saranno interdette. Potenziato anche il trasporto pubblico, con navette in vigore fino alle 2 di notte.