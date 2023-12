Salerno, pienone di Santo Stefano per Luci d'artista: folla e parcheggi pieni L'altro lato della medaglia: caos traffico e automobilisti intrappolati per lungo tempo

Anche a Santo Stefano Salerno si conferma meta privilegiata del turismo natalizio. Fin dalla mattinata tantissime persone si sono affacciate in città per una passeggiata tra Corso Vittorio Emanuele e Lungomare, cercando anche qualche occasione tra i (non troppi) negozi aperti.

Ottimi riscontri soprattutto per le attività di ristorazione, che hanno fatto registrare numeri importanti. Dal pomeriggio, invece, le Luci d'Artista hanno catalizzato l'attenzione di migliaia di visitatori provenienti anche da fuori regione. Calabresi, pugliesi, lucani ma anche molti laziali a spasso per vedere da vicino le installazioni luminose.

Villa comunale, via Mercanti e il Corso le location preferite per l'immancabile selfie. Parcheggi strapieni e lunghe code per accedere alle aree di sosta: da Foce Irno a Piazza della Concordia, trovare uno stallo libero è stata un'impresa.

L'altro lato della medaglia è il caos traffico: superlavoro per la polizia municipale, che ha presidiato i luoghi e gli incroci principali. Sui social si sono moltiplicate le lamentele dei salernitani, che hanno denunciato tempi estenuanti anche solo per percorrere pochi chilometri lungo le strade del centro.