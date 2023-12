Microbioma umano, alla Fondazione Ebris si presenta il libro di Alessio Fasano La presentazione si inserisce nel programma di “Happy New Ebris 2023”

I recenti progressi nella comprensione del microbioma e del suo ruolo nella salute umana si intrecciano con lo sviluppo della medicina personalizzata o 'di precisione' per creare trattamenti e programmi di prevenzione mirati all'impronta molecolare di un individuo, consapevoli di quanto essa incida sul benessere generale, oltre che sullo sviluppo di specifiche patologie. È questo il tema del libro “Microbioma umano. L'ago della bilancia tra salute e malattia” del pediatra, gastroenterologo e ricercatore Alessio Fasano e della divulgatrice scientifica Susie Flaherty, per Edizioni Edra, che sarà presentato a Salerno, presso la sede della Fondazione Ebris di via De Renzi domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 17,30.

Con Alessio Fasano dialogherà il giornalista Gabriele Bojano, con l’obiettivo di illustrare in maniera comprensibile cos’è il microbioma umano e come monitorarlo per la prevenzione e l’intercettazione delle malattie e perché studiarlo è importante per il nostro futuro.

La presentazione si inserisce nell’appuntamento “Happy New Ebris 2023”, che vuole essere un momento di dibattito e confronto sugli argomenti approfonditi nel corso dell’anno dalla Fondazione Ebris e uno scambio di auguri con le autorità locali, rappresentanti del mondo sanitario, dell’impresa e dell’associazionismo, che si concluderà con il concerto dell’Orchestra Vocale del Conservatorio G. Martucci di Salerno, guidata dal Maestro Alessandro Tino. L’evento si aprirà con un focus sulle iniziative effettuate dalla Fondazione a cura del Vicepresidente Giulio Corrivetti e terminerà con un aperitivo conviviale con tutti i partecipati e lo scambio di auguri finale.

Originario di Salerno, Alessio Fasano, Presidente e Direttore Scientifico della Fondazione Ebris, è Direttore del dipartimento di Pediatric Gastroenterology and Nutrition presso il MassGeneral Hospital for Children.

Dirige il Center for Celiac Research e il Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) sempre presso il MGHfC.

È Professore di Pediatria alla Harvard Medical School e Professore di Nutrizione presso l’Harvard T.H. Chan School of Public Health.