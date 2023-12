Salerno Pulita, ecco l'assistente virtuale per dare una mano agli utenti Il software è capace di interagire e fornire informazioni utili

Salerno Pulita arricchisce la sua offerta informativa agli utenti. Al numero verde 800-809303, al centralino aziendale (089 2859422) e ai social aggiunge ora un chatbot. Si tratta di un software, già utilizzato da primarie aziende nazionali di servizi, che simula ed elabora le conversazioni umane scritte, consentendo agli utenti di interagire con i dispositivi digitali come se stessero comunicando con una persona reale.

In pratica l’utente che vuole un’informazione può andare sul sito di Salerno Pulita (www.salernopulia.it) e nella home page, in basso a destra, troverà l’icona di una mano che saluta. Cliccandoci sopra si aprirà una schermata e all’utente sarà chiesto come potergli essere d’aiuto.

Innanzitutto saranno proposte alcune opzioni, tra queste: i calendari per il conferimento, i Centri di raccolta comunale Fratte e Arechi, la prenotazione degli ingombranti, le segnalazioni e i reclami, la card di Salerno Pulita, gli eventi e la Tarip. L’utente sceglierà, sempre cliccandoci sopra, l’opzione che gli interessa e vi troverà la risposta che gli serve. Se, invece, tra le opzioni proposte non trova quella che gli occorre potrà scrivere la domanda e avrà una risposta in orario di ufficio.