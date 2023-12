MeraviglioSA, il Prefetto Esposito per la chiusura con un suo desiderio speciale Chiude con un bilancio più che positivo l’evento organizzato da CNA Salerno

La slitta di Babbo Natale riparte da Piazza Sant’Agostino, a Salerno, carica dei desideri espressi nelle letterine, quasi mille, consegnate dai piccoli che si sono rivolti allo speciale Santa Claus ma anche ricca di tanti affari chiusi dagli artigiani che hanno presentato e offerto i loro prodotti nei mercatini di Natale.

Chiude, dunque, con un bilancio più che positivo la prima edizione di MeraviglioSA, la città del Natale, l’evento organizzato da CNA Salerno con un progetto cofinanziato da Camera di Commercio e Bottega San Lazzaro, in collaborazione con Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Salerno. Un giro d’affari stimato intorno ai centomila euro nell’area che dal 4 al 27 dicembre, con una proroga di tre giorni rispetto alla prima scadenza prevista, ha ospitato le casette di legno per presentare eccellenze artigianali e prodotti gastronomici in un programma condito di appuntamenti con Babbo Natale e spettacoli nel solco di un Natale tradizionale: dalla musica alle bolle di sapone.

E sono stati tanti i “testimonial” d’eccezione che hanno raccontato i loro ricordi e le loro tradizioni legate a questa festa, sedendosi nell’apposita area talk allestita all’interno della casetta di Babbo Natale. Come il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito che, accompagnato dal presidente di CNA Salerno Lucio Ronca e dal segretario Simona Paolillo, ha fatto una passeggiata tra gli stand per ammirare i prodotti artigianali e ha ribadito il suo legame con la tradizione del presepe che lo ha accompagnato nei trent’anni di carriera in giro per l’Italia. Aprendo il cuore come solo la magia del Natale riesce a fare, il Prefetto Esposito si è lasciato andare ad un desiderio anche calcistico legato alla sua passione per la Salernitana: “Mi auguro che si salvi e resti in serie A” .

Ma ad esprimere un sogno e un desiderio è stato anche il presidente di Cna Salerno, Lucio Ronca che, tracciando un bilancio conclusivo dell’iniziativa ha auspicato: “Dobbiamo credere e puntare sempre di più su iniziative come queste che hanno saputo dare un valore aggiunto all’offerta turistica di Salerno e allo stesso tempo mettere in vetrina il nostro artigianato”.

MeraviglioSA, la città del Natale ha avuto certamente come progetto il privilegio di essere riuscito a coniugare diversi aspetti: sociale, con il divertimento per i più piccoli, la distribuzione gratis di pop corn e zucchero filato per tutti i bimbi, culturale, con i laboratori artigianali che hanno fatto operativamente vedere come si realizzano alcuni manufatti tipici della nostra tradizione ed il racconto delle tradizioni del presepe, economico per il rilancio dell’artigianato salernitano. “Ma nel nostro bilancio finale non possiamo non considerare, più di tutto, i mille e mille sorrisi dei bambini e dei turisti che hanno ammirato le luci, gli artisti di strada e tutto ciò che è stato MeraviglioSA- ha detto Simona Paolillo, segretario di CNA Salerno- loro sono è la ricompensa più importante con la quale la nostra associazione chiude un anno ricco di successi e grandi soddisfazioni, mettendo in cantiere un 2024 altrettanto vivace e pieno di iniziative”.