Salerno, sospensione servizio verde pubblico: Natella in Commissione Trasparenza Cammarota: La sospensione del servizio da parte di Isam è una responsabilità netta che va accertata

“La sospensione del servizio per il verde pubblico da parte di Isam durante il periodo natalizio, nonostante i giorni lavorativi, è una responsabilità netta, o dell’appaltatore, o del Comune di Salerno, che va accertata”, lo dichiara il Presidente della Commissione Trasparenza, l’avv. Antonio Cammarota, che sul punto ha convocato con urgenza l’assessore Massimiliano Natella, il quale ha prontamente risposto alle domande della commissione.



Nel corso dell’audizione, è emerso che il giorno 27 dicembre la aggiudicataria Isam ha comunicato la sospensione del servizio assumendo fermo vegetativo e la confusione per le feste natalizie, motivazione ritenuta inaccettabile, per cui è riserva di azionare le penali contrattuali e, ove perdurassero le inadempienze, la risoluzione del rapporto.



Alle domande del Presidente Cammarota e dei consiglieri Celano, Lambiase, Naddeo e Ventura, l’assessore Natella ha anche riferito che diversi lavoratori che dovevano essere reimpiegati con la clausola sociale non si sono presentati o sono risultati irreperibili, e che alla scadenza della convenzione verranno riviste le condizioni del capitolato.