Salerno piange l'avvocato Lucia Senese, al fianco delle donne in difficoltà Con passione e professionalità ha combattuto le battaglie di chi ha chiesto il suo aiuto

Gli occhi neri profondi e intensi, fissi sul proprio interlocutore, mentre attentamente e con pazienza ascoltava in silenzio.

Una vita spesa accanto alle donne, alle donne in difficoltà, vittime di violenze e abusi. Tante le battaglie a tutela dei diritti e delle pari opportunità. Salerno piange la morte di Lùcia Senese, un avvocato che si è dedicata con professionalità, preparazione e passione alle battaglie di chi negli anni ha chiesto il suo aiuto, senza mai tirarsi indietro. Consigliera di Parità alla Provincia di Salerno dal 2007 al 2011.

Tanti i colleghi che hanno voluto ricordarla, tra loro l'avvocato Stefania De Martino che sulla sua pagina social ha scritto: “La vita mi ha dato tanti maestri, Lùcia con l'accento sulla u è stata LA MAESTRA. Mi ha insegnato come si ama, come si ascolta una donna vittima di violenza, come si leggono gli occhi delle donne. Come si fa l'avvocata senza essere avvocato. Come si ride dei problemi e si piange delle gioie. E che la bellezza di una donna è un tiro di fumo di sigaretta. Grazie maestra, grazie Lucia Senese, avvocata mia”.

I funerali dell'avvocato Lùcia Senese si terranno domani, 30 dicembre alle ore 10 nella chiesta di S. Anna in San Lorenzo Martire, in via Salvatore De Renzi.