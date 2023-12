Salerno, concerto di Capodanno: 300 unità in piazza e controlli anti-terrorismo Stamane nuovo sopralluogo per verificare lo stato d'avanzamento dei lavori

A Salerno fervono i preparativi per il gran concerto di Capodanno che, sulle note dei Pooh, accompagnerà la città nel nuovo anno. In mattinata si è tenuto un ulteriore sopralluogo tecnico in piazza della Libertà per verificare lo stato d'avanzamento dei lavori. Mentre gli operai della ditta incaricata al montaggio del palco hanno ultimato le ultime operazioni, sia il questore Giancarlo Conticchio che l'assessore Rocco Galdi hanno effettuato un sopralluogo nella piazza. L'evento, infatti, ha richiesto un grande lavoro dal punto di vista organizzativo e vedrà impegnate circa 300 unità per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Previsti anche controlli anti-terrorismo con unità specializzate, oltre all'impiego dei cani anti-esplosivo per la bonifica dell'area. Nel corso della serata, inoltre, sarà impiegato anche un elicottero che sorvolerà la piazza dall'alto. Le misure, dunque, saranno molto stringenti e non consentiranno l'ingresso di bottiglie in vetro in piazza.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20:45 con il dj set di Pippo Pelo, Adriana Petro e DJ Pika. Alle 22 l'attesa esibizione dei Pooh, una delle band più importanti della storia della musica italiana. A mezzanotte brindisi augurale e spettacolo pirotecnico.

Il parcheggio di piazza della Libertà chiuderà alle 17.30 e, per motivi di sicurezza, riaprirà soltanto al termine del concerto. Il parcheggio per le auto dei disabili è previsto in Piazza Amendola. L'accesso a Piazza della Libertà è disponibile solo ed esclusivamente dal lato Lungomare Sala Pasolini/Santa Teresa(a circa 150 mt da Piazza Amendola) . A disposizione dei disabili ci sarà una pedana elevata che permetterà una perfetta visuale del palco ed una totale partecipazione all'evento. Gli accompagnatori saranno sistemati nell'area adiacente e comunicante con la pedana che sarà d'uso esclusivo dei disabili