Successo per la procedura di stabilizzazione del Personale del Piano di Zona S3 La soddisfazione della Cisl Funzione Pubblica di Salerno

La CISL Funzione Pubblica Salerno esprime grande soddisfazione per il successo ottenuto nella procedura di stabilizzazione del personale del Piano di Zona S3 (ex S5), gestito dall’Azienda Speciale Sele Inclusione. Il processo, che segue le direttive del Decreto Legislativo 75/2017, ha visto l'approvazione del verbale e l'assunzione in servizio di 12 professionisti a tempo indeterminato, una conquista significativa per il settore.

Il Direttore Generale, Dott. Antonio Nuzzolo, e il Presidente di Assi hanno giocato un ruolo fondamentale in questo processo, dimostrando un impegno costante nella valorizzazione e nella stabilizzazione del personale. Questo risultato riflette l'importanza della collaborazione e del dialogo costruttivo tra le varie parti coinvolte.

La Segreteria Provinciale della CISL FP Salerno, guidata da Vincenzo Della Rocca, e la Dottoressa Anna Ansalone, Capo di Coordinamento Piani di Zona per gli Assistenti Sociali, hanno lavorato intensamente per garantire un esito positivo. Questa stabilizzazione non solo offre sicurezza lavorativa al personale coinvolto ma assicura anche una continuità e qualità nei servizi offerti alla comunità.

La CISL FP Salerno è orgogliosa di aver contribuito a questo importante traguardo e continuerà a lavorare per i diritti e la valorizzazione dei lavoratori del settore pubblico.