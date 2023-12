Capodanno in Piazza della Libertà, il sindaco: Vi aspetto, sarà una notte magica Salerno è pronta a festeggiare. Ecco il programma e i dettagli della serata: start ore 20.45

E' ormai tutto pronto, Salerno è pronta a festeggiare il Capodanno, per la prima volta in piazza della Libertà. Ultimato il montaggio del grande palco che accoglierà i Pooh per il concerto che traghetterà tutti verso il 2024. Il sindaco Vincenzo Napoli è certo che "sarà una serata magica per Salerno"

"Sarà una grande notte - dichiara il Sindaco di Salerno - per la nostra comunità. Il primo Capodanno in Piazza della Libertà ci riempie di orgoglio. Confido nella collaborazione responsabile di tutti i partecipanti per il successo di una festa sicura, allegra e serena. Ringrazio chi ha lavorato e lavorerà per l'organizzazione e la gestione di un evento magnifico che esalta la bellezza e l'accoglienza di Salerno sempre più destinazione top. Chi può lasci a casa l'auto. Niente botti e bottiglie per strada. Ci divertiremo. Vi aspetto tutti in Piazza della Libertà".

Start ore 20.45, il programma

Piazza della Libertà accoglie quindi per la prima volta la grande festa di Capodanno organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania. Lo start della serata è fissato alle ore 20.45.

Si parte con il dj set di Pippo Pelo, Adriana Petro e DJ Pika.

Alle 22.00 sul palco (37 metri di larghezza e 12 di altezza) saliranno i POOH.

A mezzanotte brindisi augurale e grande spettacolo pirotecnico a mare.

"Uno scenario incantevole per un concerto che attraversa la storia della musica con sentimenti forti che coinvolgeranno tutti i presenti. Il Capodanno in Piazza completa il risanamento urbanistico voluto dal Presidente Vincenzo De Luca di una zona prima degradata", sottolineano dall'amministrazione.

Info generali

L'accesso alla festa è libero e gratuito. Non sono previsti posti a sedere, né prenotazioni.

Per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico sono previsti due varchi di accesso per Piazza della Libertà che saranno aperti alle ore 19.00. Un varco di accesso è posto sul lato Lungomare Sala Pasolini/Santa Teresa, l'altro sul lato Stazione Marittima di Piazza della Libertà.

Saranno svolte attività di controllo e filtraggio ai varchi. Si raccomanda pertanto di giungere per tempo nella zona per scongiurare lunghe attese. È vietato portare in Piazza della Libertà bottiglie e contenitori di vetro e materiali pirotecnici.

L'accesso al parcheggio sotterraneo di Piazza della Libertà, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, sarà consentito fino 17.30 del 31 dicembre. Gli utenti giunti entro tale orario potranno lasciare l'autovettura nel parcheggio che sarà poi chiuso ed inaccessibile. La riapertura è prevista alle ore 01.30 del 1 gennaio.

Il parcheggio disabili è previsto in Piazza Amendola.

"S'invitano concittadini, turisti e visitatori ad utilizzare il trasporto pubblico (metro e navette) o a recarsi a piedi in Piazza della Libertà per chi proviene dalle zone limitrofe. - l'appello - Per chi giunge da fuori Salerno si raccomanda di utilizzare l'ampio parcheggio Stadio Arechi ( Uscita Stadio Tangenziale Salerno) e raggiungere il centro città con la metro.

La metropolitana di Salerno prolungherá il servizio fino alle ore 03.00 del 1 gennaio.

Sarà disponibile un servizio navetta bus dalle ore 17.00 del 31 dicembre alle ore 02.00 del 1 Gennaio sulla direttrice Arechi-Piazza della Libertà con fermate a Pastena, Mercatello, Concordia.

I dettagli

Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli offriranno uno spettacolo indimenticabile, attraverso i successi che hanno reso la loro musica un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati. Ogni canzone sarà un viaggio nel tempo, un tuffo nei ricordi e nelle emozioni di chi è cresciuto con le melodie della storica band.

Famosi per canzoni d’amore come “Piccola Katy” e “Tanta voglia di lei”, fin dal loro esordio i Pooh hanno scritto anche molte canzoni d’impegno sociale, mostrando grande coraggio nel proporre temi assai scottanti per l’epoca in cui venivano cantati: “Pensiero” (che parla di un uomo in galera ingiustamente per un fatto che non ha commesso), “Parsifal” inno alla pace con l’eroe wagneriano che getta le armi e rifiuta il suo ruolo di supereroe, “Pierre” (che parla di omosessualità, argomento tabù nel contesto sociale del 1976 in cui è uscita) , “Uomini soli” che affronta il problema della solitudine. Tutti grandi successi che certamente non mancheranno in scaletta, come non mancherà un tributo ricordo al compianto Stefano D’Orazio, a cui sarà dedicato un momento speciale, e il ricordo del poeta Valerio Negrini, scomparso esattamente 10 anni fa e che rivive attraverso i meravigliosi testi che ha scritto per loro.

Ad incorniciare lo show, i suggestivi effetti scenici che da sempre accompagnano i live dei “Pionieri” e che ne contraddistinguono le esibizioni sin dagli esordi.

Il concerto a Salerno chiude un anno straordinario per i Pooh, reduci dal grande successo del tour italiano “AmiciXSempre Live 2023” - 20 date, 18 sold out, più DI 250mila persone - e dalle successive tappe in Canada e America, e che si concluderà nella splendida cornice di Piazza della Libertà.