Capodanno, l'appello dell'Asl Salerno: "Spegni i botti e accendi il cervello" Il messaggio via social: "Feriscono adulti e bambini, fanno soffrire gli animali e inquinano"

Capodanno in serenità, anche l'Asl Salerno rilancia l'appello ad evitare l'utilizzo dei botti. Il messaggio lanciato via social è quello di divertirsi con responsabilità e senza correre rischi.

"Ogni anno in Italia, la notte di Capodanno registra numerosi feriti a causa di petardi o fuochi d'artificio illegali. Un ulteriore problema è la sofferenza inflitta agli animali, che hanno un udito più sensibile e possono subire danni seri. I botti causano infarti a molti animali domestici e selvatici. Provocano la fuga di cani e gatti, causando incidenti. I sopravvissuti possono finire in canile o smarrirsi. Uccidono uccelli. Feriscono adulti e bambini. Inquinano l'ambiente", la campagna condivisa via social per sensibilizzare rispetto alla necessità di stare lontani dai botti illegali.