Salerno, Avella lancia la sfida: "Riportare il Vestuti ai fasti di un tempo" Il presidente della Commissione Sport riepiloga gli interventi effettuati nel 2023

Il presidente della Commissione Sport del Comune di Salerno, Rino Avella ha voluto tracciare un bilancio delle attività portare avanti in questo 2023 per lo sport a Salerno. Un lavoro condiviso con i 18 consiglieri che fanno parte della Commissione e che, seppur tra tante difficoltà, ha consentito di raggiungere diversi traguardi.

"La nostra azione si è basata sul censimento dei bisogni e delle esigenze per poi passare alla programmazione degli interventi in uno con gli assessorati al Bilancio, alle Politiche Sociali, alla Pubblica Istruzione ed all’Urbanistica/Lavori Pubblici, con i presidenti delle rispettive Commissioni Consiliari e con il pieno avallo del sindaco Vincenzo Napoli", spiega Avella nella sua nota. "Va detto che, insediatasi, la Commissione ha preso ufficialmente atto di impianti fatiscenti. Dal Vestuti alla piscina Vitale fino ai campi cittadini, ogni complesso sportivo avrebbe meritato una riqualificazione radicale. Che purtroppo il Comune, con le sole sue forze finanziarie, non poteva e non può sostenere. Abbiamo così cercato di individuare procedure che, a fronte di progetti redatti secondo i requisiti richiesti, potessero attivare capitoli di spesa a valere, in particolare, sui fondi PNRR. Il mio ringraziamento va, per questo, al presidente della X Commissione Speciale PNRR, consigliere Gianluca Memoli, sempre disponibile a ragionare, a volte fino a tarda sera. Sinergia che ha permesso di interloquire con più forza e decisione con i dirigenti dei settori e delle strutture coinvolte. Lavoro ugualmente prezioso è stato svolto con i presidenti Fabio Polverino (Commissione Finanze) e Mimmo De Maio (Commissione Urbanistica). Settore, quest’ultimo, che con il nuovo assessore Dario Loffredo ha trovato una rinnovata spinta nel percorso di soluzione di alcuni atavici problemi: piscina Vitale su tutti".

Ampia la relazione sugli interventi effettuati. "Con le limitate risorse man mano a disposizione abbiamo quindi ridato un minimo di dignità ai locali del Vestuti che ospitano le tante società dilettantistiche delle discipline alternative al calcio; abbiamo messo la Palestra Senatore in condizione di poter garantire gli incontri di pallavolo; stessa cosa per il Palatulimieri. Il 26 settembre, con il supporto della Regione Campania sono poi iniziati i lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo e riammodernamento dei campi e degli spogliatoi del De Gasperi e Settembrini, come da Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al Triennio 2023-2025 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2023 contenenti gli importi (per il De Gasperi e Settembrini, rispettivamente, di 500mila e 606mila euro). Alla Piscina Vitale sono stati effettuati lavori per una manutenzione che, però, di ordinaria non ha più nulla. La struttura necessita di 1,5 milioni per essere rimessa a posto. Il Comune provvede a riparare i guasti sempre più frequenti agli impianti termici ed è stata ordinata una nuova caldaia. La piscina migliorerà in maniera determinante dal punto di vista strutturale solo, però, con apposito e corposo capitolo di bilancio".

Impegno che ha riguardato anche le palestre scolastiche. "Il grande lavoro, in buona parte svolto dal vice presidente Pino D’Andrea, ha permesso di destinare le palestre delle scuole di competenza comunale alle società sportive salernitane già da settembre 2023. Nelle more del perfezionamento dei nuovi contratti si va quindi in prosecuzione dei vecchi per un indubbio beneficio per l’attività di base".

Un lavoro che sarà portato avanti anche nel 2024. "La madre di tutte le ristrutturazioni riguarderà il complesso sportivo Vestuti. Ogni salernitano sogna di veder luccicare lo storico impianto di piazza Casalbore. Sono convinto che il Governatore De Luca stia alacremente impegnando gli uffici regionali perché, come egli ha ufficialmente affermato, il Vestuti potrà a breve essere ristrutturato così come la Regione ha voluto che si facesse preso l’omologo impianto del Vomero, il Collana. Quella struttura sarà bellissima: un gioiellino.

Con orgoglio affermo che, nonostante le evidenti difficoltà nell’appostare fondi per le ristrutturazioni degli impianti, il Comune è tornato punto di riferimento ed interlocutore delle centinaia di società ed associazioni sportive cittadine. Esse hanno compreso che c’è tutta la volontà di fare meglio, di fare bene. Insieme, con il contributo di Antonio Carbonaro e degli altri 17 consiglieri membri della IV Commissione Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione, ci riusciremo".