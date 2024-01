Salerno, Capodanno da record al "Ruggi": nati tre bimbi in appena quattro minuti I primi nati nell'ospedale salernitano hanno visto la luce tra le 6 e le 6.04

Non è chiaro se siano loro i primi nati del 2024 in provincia di Salerno. Ma i tre bimbi venuti alla luce al "Ruggi" nella notte di Capodanno hanno, comunque, conquistato un piccolo record. I medici dell'ospedale di via San Leonardo, infatti, hanno realizzato tre parti nel giro di quattro minuti. Il tutto tra le 6 e le 6.04. Un autentico record per l'ospedale di Salerno che ha iniziato nel modo migliore il 2024. La prima nata nella struttura ospedaliera salernitana è stata Patou, bimba senegalese che ha emesso il primo vagito alle 6 in punto. Un minuto dopo ha visto la luce il piccolo Flavio, mentre alle 6.04 è venuto al mondo Gioia. Tre nuove vite che hanno allietato non soltanto le loro famiglie ma anche il personale dell'ospedlae di Salerno che ha iniziato il nuovo anno con il piede giusto.