VIDEO. Salerno, si rinnova la tradizione con il primo tuffo in mare dell'anno

Salerno, si rinnova la tradizione con il primo tuffo in mare dell'anno Capodanno in spiaggia per sportivi e famiglie salernitane

È una tradizione che da più di 40 anni si tramanda di padre in figlio e che per tanti salernitani rappresenta il modo migliore per inaugurare il nuovo anno. Nel giorno di Capodanno, a Salerno, sulla spiaggia della Baia, si è rinnovato l'appuntamento con il primo bagno in mare del 2024. Un rito propiziatorio che, oltre ai tesserati della Peppe Lamberti Nuoto Club, ha visto la partecipazione di intere famiglie, ritrovatesi in riva al mare per salutare con un tuffo benaugurante l'inizio del nuovo anno. "E' una tradizione che va rispettata", hanno raccontato i partecipanti. "Venivamo qui anche da bambini e, ogni anno, portiamo avanti questa iniziativa. Per noi il mare rappresenta tutto e questo tuffo rappresenta anche un modo per tenere vivo il legame con le nostre radici. Buon anno a tutti".