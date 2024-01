Salerno, il 2023 si è chiuso con la differenziata che sale al 74% Esulta la partecipata che si occupa del servizio rifiuti: "Grande risultato, grazie salernitani"

"Per la città di Salerno il 2023 si chiude con una bellissima notizia che riguarda l’ambiente: è pari al 74%, infatti, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel corso dell’anno che sta per concludersi. Un dato che riporta il nostro Comune ai vertici nazionali per la raccolta differenziata e che rappresenta un punto di partenza per fare, ancora meglio, nel corso del 2024". E' il messaggio lanciato sui profili social da Salerno Pulita, la partecipata del Comune che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città.

"E’ un risultato ottenuto grazie allo sforzo quotidiano di tutti, dei cittadini in primo luogo e poi grazie ai nostri operatori, grazie alla disponibilità di tutta la macchina amministrativa del Comune di Salerno, grazie alla sensibilità del nostro sindaco Vincenzo Napoli e dell’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella e di tutta la squadra di governo cittadino. Siamo fieri ed orgogliosi di chiudere il 2023 con questi dati: Salerno Pulita Vi augura un 2024 sostenibile, sereno, prospero e … corretto come piace a noi", il messaggio della società guidata dall'amministratore unico Vincenzo Bennet.