Salerno: "I Re Magi vengono dal mare" per portare solidarietà L'appuntamento alla Lega Navale Italiana

La ricorrenza dell’Epifania non poteva passare inosservata in casa Lega Navale Italiana - Sezione di Salerno dove ogni anno si celebra con il suggestivo evento “I Re Magi vengono dal mare”, con l’arrivo in barca di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre direttamente al porto Masuccio Salernitano per recarsi nel presepe vivente allestito nella sede della Lega Navale di Salerno ad onorare il Signore appena nato ed accudito da Maria e Giuseppe.

Quest’anno l’appuntamento è per venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 18,00 in piazza della Concordia (al porto Masuccio Salernitano) presso la Lega Navale Italiana - Sezione di Salerno per rinnovare la celebrazione e soprattutto dare vita all’ennesima azione di sostegno a chi ha poco o addirittura nulla: infatti, durante l’evento saranno consegnati alcuni doni raccolti per l’occasione a bambini ed adolescenti meno fortunati, spesso scampati alle guerre ed alla fame.

La manifestazione, ispirata ai principi di solidarietà che da sempre caratterizza l’attività della Lega Navale Italiana - Sezione di Salerno, ha riscosso grande successo ed ampi consensi nelle passate edizioni ed anche quest’anno conferma la propria presenza ed il proprio appoggio in favore dei bambini e dei soggetti colpiti dalle sventure in quest’epoca caratterizzata da guerre e povertà.