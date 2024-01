Sessanta migranti in arrivo al porto di Salerno, festa sul ponte della nave Le immagini girate a bordo della Open Arms: tra loro ci sarebbero anche 17 minori

L'incognita è legata alle difficili condizioni del mare, che potrebbero cambiare l'orario di arrivo: nelle prossime ore, comunque, è previsto al porto di Salerno l'arrivo della Open Arms.

La ong spagnola ha recuperato, nel corso di due salvataggi nel mar Mediterraneo Centrale, 60 persone: tra loro anche 17 minori.

Il Viminale ha assegnato il porto di Salerno come luogo di sbarco: la prefettura sta coordinando le operazioni di accoglienza e sistemazione.

Intanto, l'equipaggio umanitario ha postato, sui propri profili social, un video con i volti sorridenti dei 60 migranti salvati e che nelle prossime ore potranno finalmente mettere i piedi sulla terraferma.

"Il ponte della nostra OpenArms era pieno di vita. Dopo i due salvataggi extremis di ieri, 60 persone a bordo hanno di nuovo speranza. Porto di sbarco assegnato: Salerno. Là metteranno piede su un terreno sicuro nel giorno dell'Epifania. Sarà il regalo più bello per loro e per noi. Sapere che le loro vite non sono più in pericolo e che c'è un futuro davanti".