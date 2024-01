Sanità, appello di Polichetti: "Il 2024 sia l'anno della svolta" "Abbiamo la possibilità di rilanciare il Ruggi e di offrire servizi sanitari di eccellenza"

In vista del nuovo anno, Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl Salerno e responsabile del reparto di Gravidanza a rischio presso l'ospedale di Salerno, si rivolge direttamente al manager dell'Azienda ospedaliera universitaria “Ruggi” per lanciare un appello appassionato e urgente sul futuro della principale realtà sanitaria della provincia.

"Il 2024 deve essere l'anno della svolta per l’Azienda ospedaliera universitaria. Abbiamo l'opportunità di rilanciare la nostra struttura e di offrire servizi sanitari di eccellenza alla nostra comunità. È tempo di mettere in primo piano la salute dei nostri cittadini e di affrontare le sfide che il nostro ospedale sta attualmente affrontando". Polichetti sottolinea che il manager, fino ad ora, ha operato in maniera ottimale superando le criticità del Covid e auspica che "si continui con lo stesso impegno e la stessa dedizione per affrontare le sfide del futuro". Sfide indispensabili per affrontare le criticità esistenti e migliorare i servizi offerti. Tra le priorità evidenziate dal Polichetti ci sono "la necessità di aumentare le risorse umane e strumentali, migliorare l'efficienza operativa e garantire un ambiente di lavoro sicuro e sostenibile per il personale ospedaliero".

"L'ospedale di Salerno, insieme ai poli di Cava de’ Tirreni, Castiglione di Ravello e Mercato San Severino, ha il potenziale per diventare un punto di riferimento nella sanità. Vogliamo un ospedale che si distingua per la sua dedizione alla cura del paziente, per l'innovazione e per l'eccellenza professionale. Questo è un impegno che tutti dobbiamo assumerci nel 2024".