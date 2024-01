Vertenza Polizia municipale di Salerno, Rispoli: "Il sindaco apra al dialogo" La Csa in campo: "Bisogna affrontare con urgenza queste problematiche"

“La comunità di Salerno ha celebrato questi giorni di festività natalizie con gioia. Tuttavia, è nostro dovere evidenziare le sfide che affrontano gli agenti della Polizia municipale, il cui impegno e dedizione sono spesso sottostimati”. Così il segretario della Csa Salerno, Angelo Rispoli, ha sottolineato le molteplici difficoltà che gli agenti della Polizia municipale salernitana devono superare nel loro quotidiano operato.

“Il 2024 deve diventare un anno cruciale per il consolidamento delle relazioni sindacali e la risoluzione delle vertenze in corso presso la Municipale. Numerosi sono i nodi da sciogliere, tra cui la dotazione organica del Corpo, la situazione della caserma, la strumentazione a disposizione degli agenti e la delicata questione del vestiario. La Csa Salerno chiede al Comune di Salerno di affrontare con urgenza queste problematiche, garantendo condizioni di lavoro e risorse adeguate per gli agenti. Invitiamo il sindaco a un dialogo aperto e costruttivo per affrontare le criticità esposte. Il 2024 deve essere un anno di azione concreta per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti della Polizia municipale e garantire il corretto svolgimento delle loro importanti funzioni a tutela della nostra comunità. La Csa, dal canto suo, si impegna a lavorare in stretta collaborazione con le autorità locali per garantire che il 2024 segni un punto di svolta positivo per la Polizia municipale di Salerno”.