Salerno, vertice in prefettura per lo sbarco: a bordo un bimbo malnutrito Fra le 60 persone soccorse dalla Open Arms 17 minori: tra loro anche una 17enne incinta

E' previsto per le 17 di oggi pomeriggio l'arrivo nel porto di Salerno della Open Arms, la nave ong spagnola che ha soccorso 60 persone nel mar Mediterraneo.

Anticipato di mezza giornata l'attracco, per consentire un'accoglienza tempestiva: l'incognita sull'orario è comunque legata alle condizioni meteomarine.

Delle 60 persone che giungeranno oggi a Salerno, ci sono 17 minorenni e, tra questi, 6 hanno meno di 14 anni. Undici nazionalità a bordo, tutte africane.

Questa mattina, in Prefettura a Salerno, la riunione organizzativa per definire la macchina dell'accoglienza: il Comune ha difficoltà a trovare una sistemazione a tutti i minori. Alcuni saranno trasferiti al Cara di Brindisi, gli altri resteranno in città.

Non ci sono situazioni sanitarie particolarmente critiche, fatta eccezione per un bimbo che presenta sintomi di malnutrizione: le sue condizioni sono strettamente monitorate sia dall'Usmaf che dall'Asl, che ha fatto sapere il prefetto vicario di Salerno, Franca Fico.

A bordo c'è anche una ragazza madre, una 17enne che ha già un bambino e che è incinta.