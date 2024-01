Il docufilm su Angelo Vassallo sarà trasmesso in Giappone e Stati Uniti Dario Vassallo: "La memoria di Angelo vive attraverso questa opera"

Il docufilm "Quel che resta" documentario realizzato da Luca Pagliari su Angelo Vassallo, l'amato "sindaco pescatore" della comunità del Cilento, si appresta a raggiungere nuovi orizzonti, sbarcando a Tohno in Giappone e negli Stati Uniti. Questa emozionante produzione cinematografica, che svela una verità oscura e commovente, verrà trasmessa per la prima volta in due delle nazioni più influenti del mondo.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore è lieta di annunciare che, grazie alla collaborazione con l'Ambasciata Giapponese, "siamo entrati in contatto con il sindaco Toshiaki Honda della città di Tohno. Con grande onore e rispetto, abbiamo inviato il docufilm insieme al prestigioso premio della città di Tohno ricevuto alla 77 edizione del festival Cinema di Salerno. Allo stesso modo, abbiamo intrapreso un percorso simile negli Stati Uniti, con l'obiettivo di far conoscere questa toccante storia oltre i confini nazionali. Stati Uniti e Giappone, come prime due destinazioni, ma non ci siamo fermati a questo abbiamo iscritto il nostro Docufilm al Brussels Capital Film Festival un importante festival del cinema europeo. "Quel che resta" in Giappone non si limiterà solamente a Tohno, ma raggiungerà anche tutte le Cittaslow grazie all'inestimabile aiuto e sostegno del presidente. Le Cittaslow, con la loro dedizione alla qualità della vita e alla sostenibilità, rappresentano un luogo ideale per far eco alla storia di Angelo e per stimolare riflessioni su temi universali di giustizia e impegno civico".

“Il docufilm 'Quel che resta' non è solo un tentativo di vincere premi, ma piuttosto una testimonianza coraggiosa e necessaria", afferma Dario Vassallo, presidente della 'Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore'. "Rappresenta il risultato di un impegno incrollabile nel portare alla luce la verità dietro l'efferato omicidio di Angelo Vassallo. Il presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, Dario Vassallo, esprime la speranza che questo lavoro possa essere la spinta decisiva per raggiungere la giustizia e svelare i mandanti di questo tragico evento. La nostra fondazione ha intrapreso questo viaggio cinematografico con l'obiettivo di portare la verità sulla tragica fine di Angelo, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità e al bene del Cilento. La scelta di Tohno e degli Stati Uniti come prime destinazioni per questa proiezione è un segno tangibile del desiderio di far conoscere la storia di Angelo oltre i confini nazionali, toccando cuori e menti in tutto il mondo. Abbiamo contattato con profondo rispetto l'Ambasciata Giapponese, che ci ha collegato al Sindaco Toshiaki Honda di Tohno. Il docufilm 'Quel che resta' non è solo una testimonianza delle tenebre che hanno seguito il 2010, ma è anche un grido di giustizia per Angelo e per tutti coloro che hanno sofferto a causa di un sistema corrotto. La nostra speranza è che questa proiezione sia un passo significativo verso la verità completa su chi ha ucciso Angelo e chi sono i veri responsabili di questa tragedia. La memoria di Angelo vive attraverso questa opera e attraverso il nostro impegno continuo per giustizia e verità. Grazie a tutti coloro che ci sostengono in questo viaggio difficile ma imprescindibile”, conclude Vassallo.

L'opera cinematografica "Quel che resta" rimane un monumento vivente e commovente alla memoria di Angelo Vassallo, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità e allo Stato. La Fondazione continua a perseguire la verità e a onorare il suo spirito, portando questa storia avvincente in tutto il mondo per illuminare le coscienze e promuovere la giustizia.