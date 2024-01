Graduatoria degli infermieri del Ruggi in scadenza:Cisl Fp Salerno sollecita Asl "Inviate solo 100 pec per la richiesta di disponibilità di assunzione"

A pochi giorni dalla scadenza definitiva della graduatoria per infermieri del Ruggi di Salerno, varie aziende della sanità campana hanno fatto richiesta di utilizzo di graduatoria, tra cui anche l’ASL Salerno per 160 unità circa. "Purtroppo, nonostante le indicazioni impartite dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, riguardo l’immediato utilizzo di tutte le graduatorie in atto in regione, l’ASL Salerno a tutt’oggi ha inviato solo 100 pec per la richiesta di disponibilità all’assunzione su 160 reclutamenti previsti e quindi siamo costretti a segnalare la necessità di un immediato scorrimento e relativo utilizzo della graduatoria, atteso che in assenza di un chiaro intervento da parte della giunta, la graduatoria potrebbe perdere di efficacia il prossimo 21 gennaio, dichiarano il Segretario Provinciale e il Capo Dipartimento Sanità pubblica e Privata – Alfonso Della Porta e Pietro Antonacchio. Siamo a conoscenza che l’ASL Salerno con la richiesta della graduatoria prima della scadenza può tranquillamente utilizzarla anche successivamente ma sarebbe opportuno, al fine anche di velocizzare la tempistica per l’immissione in ruolo, inoltrare la richiesta di accettazione a tutti gli idonei della graduatoria, anche al fine di garantire la libera scelta degli interessati riguardo le varie Aziende utilizzatrici ovvero l’ASL NA 2 Nord, ASL Avellino, ASL Benevento e AORN di Caserta, – incalzano Della Porta e Antonacchio -. Questa modalità consentirebbe da una parte una sburocratizzazione della procedura con la creazione di un elenco di idonei disponibili per i tanti aventi diritto, e dall’altra una velocizzazione del procedimento stesso ma soprattutto la possibilità del pieno utilizzo della graduatoria come disposto dalla Regione Campania nel rispetto di quanto dichiarato dal Presidente De Luca. Auspichiamo che la Direzione Strategica possa avviare nell’immediato questa modalità di reclutamento, sia al fine di garantire i Livelli Minimi di Assistenza oltre che dare dignità a quanti sono risultati idonei nella graduatoria e che a tutt’oggi sono in attesa speranzosi della chiamata da parte di della azienda sanitaria salernitana, – concludono i dirigenti della CISL FP di Salerno".