Salerno, Santoro tuona: "Siamo la città del buio d'artista" L'affondo del consigliere comunale di opposizione

Il consigliere comunale Dante Santoro continua il suo tour tra disservizi e proposte migliorative per la città di Salerno. E tra le priorità attuali, l'esponente della Lega cita il caso della pubblica illuminazione, ritenuta "inefficiente ed in molte zone non funzionante da settimane come nel quartiere Mariconda". "Salerno è nelle tenebre", tuona Santoro. "Su via Tanagro a Mariconda la gente prega in aramaico per rivedere un lumino acceso in strada. Fiato sul collo per riattivare la pubblica illuminazione e le potature… visto che ho rischiato un ramo in un occhio per girare questo video. Riporterò la luce a Mariconda ma andrò fino in fondo sul caso del nuovo appaltatore che non sta rispondendo alle esigenze della comunità nel silenzio totale dell'amministrazione comunale che ci ha fatto diventare da città delle Luci d'Artista a città del buio d'artista".