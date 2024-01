Insediato oggi il nuovo Consiglio provinciale di Salerno Il presidente Alfieri: "Continua il grande lavoro fatto nell'ultimo anno"

Si è tenuta oggi la prima seduta del Consiglio provinciale, proclamato eletto a seguito delle elezioni di mercoledì 20 dicembre 2023, con la convalida dei 16 consiglieri eletti.

“Continua il grande lavoro fatto nell’ultimo anno - dichiara il Presidente della Provincia Franco Alfieri - per la nostra bellissima provincia. Abbiamo tanto da fare per il bene comune dei nostri territori: scuole, viabilità, ambiente, infrastrutture, pianificazione territoriale, patrimonio, cultura.

In attesa della riforma del Testo Unico degli Enti Locali ci prepariamo ad affrontare la sfida del PNRR per il rilancio della Provincia di Salerno. Le Province saranno protagoniste e auguro a tutti buon lavoro e un buon 2024.”