Dimensionamento scolastico, genitori dei Rioni Collinari in rivolta Fumata nera dopo l'incontro con il Comune: "no" alla penalizzazione dell'istituto di Ogliara

"Il tavolo tecnico organizzato con il Comune di Salerno non ha dato esiti positivi. La nostra lotta per non perdere l’autonomia dell’IC Ogliara V Salerno (che comprende i plessi di Giovi, Ogliara e San Mango) non finisce qui". E' il testo del messaggio sulle chat dei genitori degli alunni che frequentano le scuole dei Rioni Collinari.

Questa mattina è stata annunciata una protesta, per far sentire la voce di questa parte della città di Salerno che già si sente penalizzata. Ieri sera incontro teso con il sindaco Enzo Napoli nel piazzale del municipio.

I genitori dicono no all'accorpamento dell'istituto di Ogliara con Calderoni: l'appello alla mobilitazione per questa mattina è stato esteso non solo ai genitori ma anche al personale scolastico degli istituti interessati.