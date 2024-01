Lutto a Salerno, addio a Luigi Liguori capitano della Polizia Municipale Il sindaco Napoli: "Ha svolto il proprio servizio alla comunità con dedizione, competenza e umanità"

Dolore a Salerno per la morte prematura del capitano della Polizia Municipale Luigi Liguori. Il sindaco Vincenzo Napoli ha espresso la vicinanza di tutta la comunità. "Partecipiamo, con la Civica Amministrazione, al cordoglio per la prematura scomparsa di Luigi Liguori, Capitano della Polizia Municipale di Salerno. Abbracciamo i suoi cari in queste ore di straziante dolore. Giggino era un vero figlio di Salerno, fiero di appartenere alla Polizia Municipale dove ha svolto il proprio servizio alla nostra comunità con dedizione, competenza ed umanità. Era conosciuto e benvoluto da tutti per il suo sorriso e la sua disponibilità con i quali riusciva a stemperare anche i momenti di più alta tensione inevitabili quando si svolge il delicatissimo incarico del presidio di Palazzo di Città. Addio, Giggino. Resterai per sempre nei nostri cuori. Grazie".

I funerali di Luigi Liguori si svolgeranno domani, venerdì 12 gennaio, alle ore 10, nella chiesa dell’Annunziata, in via Portacatena, nel Centro storico di Salerno.