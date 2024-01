Salerno, Casino Sociale chiuso da 10 anni. Celano: "Bisogna recuperarlo" L'esponente di Forza Italia ha interrogato l'Amministrazione su fondi e progetto per il restyling

Recuperare il Casino Sociale di Salerno. È l'appello rivolto all'Amministrazione comunale dal capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano. L'esponente forzista ha presentato un'interrogazione con la quale ripercorre la storia del manufatto, chiedendo all'Ente “come e con quali fondi intenda intervenire al fine di recuperare un immobile di pregio” e “per quali finalità l’Amministrazione pensa di destinare l’edificio non appena, si spera, sarà reso fruibile ai salernitani”.

Celano ha ricordato che il Casino Sociale di Salerno fu chiuso il 23 ottobre 2012. Da allora l'Amministrazione “non è riuscita a realizzare gli improcrastinabili lavori di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza”. “È inammissibile – tuona Celano - che un edificio di tale pregio che, per oltre 163 anni ha ospitato feste e mondanità della città, possa rimanere ancora chiuso senza che l’Amministrazione si occupi con solerzia della vicenda”. L'esponente di Forza Italia ha fatto riferimento anche ad un finanziamento di 3 milioni di euro stanziato a gennaio 2020 dalla Regione Campania per realizzare un intervento di “recupero per la fruizione turistico-culturale del Teatro Verdi e del Casino Sociale”. “Si sarebbe proceduto anche ad approvare il progetto di fattibilità economica e si sarebbe aggiudicato l’appalto per i lavori per gli interventi di recupero in questione”, evidenzia Celano che già in passato ha sollecitato il Comune per avere informazioni sui lavori. “Nella suddetta risposta si precisava, altresì, che presumibilmente l’inizio dei lavori sarebbe stato possibile entro l’ultimo trimestre del 2022. E' trascorso oltre un anno dal presumibile avvio dei lavori ma ad oggi non si ha alcun riscontro dello stesso”. Pertanto Celano ha presentato una nuova interrogazione, chiedendo informazioni sul finanziamento e sui tempi necessari per il recupero del Casino Sociale di Salerno.