Stazione marittima di Salerno, dal Governo ok al prolungamento della banchina Dopo la visita del sottosegretario Rixi. Annunziata: così potremo accogliere più navi da crociera

Visita del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, nei porti di Napoli e Salerno. Accolto dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, e dal segretario generale Giuseppe Grimaldi, alla presenza della dirigente dell’Area Tecnica dell’AdSP, Adele Vasaturo, la missione ha visto un ricco programma di visite in banchina, alle stazioni marittime dei due porti e di sopralluoghi nei cantieri più importanti.

"Al centro, l’ampia programmazione infrastrutturale in corso nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Come stabilito dal Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale (DPSS), approvato nel 2021 dall’AdSP, gli investimenti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ammontano a circa 380 milioni di euro, di cui circa 260 milioni per Napoli e circa 120 milioni per Salerno. Altri 220 milioni circa, provenienti da altri fondi, prevedono attività di dragaggio a Napoli, cold ironing a Napoli e Salerno, riassetto stradale a Napoli e completamento del Molo Manfredi a Salerno. Complessivamente, gli interventi finanziati sono per circa 600 milioni", si legge in una nota dell'Autorità di sistema.

La stazione marittima di Salerno "è un gioiello architettonico di gran pregio per la portualità e il turismo della Campania", come ha sottolineato il Presidente Annunziata. Presente, tra gli altri, anche il comandante della Capitaneria di porto di Salerno, Attilio Maria Daconto. La stazione marittima di Salerno, inaugurata nel 2016 su un progetto di Zaha Hadid, si trova sul Molo Manfredi il quale verrà presto prolungato raggiungendo una lunghezza di 350 metri e una capacità di accosto fino a un massimo di tre navi da crociera.

"Dal Ministero delle Infrastrutture abbiamo ottenuto l'adeguamento tecnico-funzionale per allungare la banchina di altri duecento metri, potendo così far attraccare altre due navi da crociera, capaci di dare alla stazione marittima il massimo dell’offerta crocieristica possibile", afferma Annunziata.