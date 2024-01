C'è l'ok definitivo: l'aeroporto "Costa d'Amalfi" apre il primo luglio Nei primi sei mesi previsti 400mila passeggeri, le strutture tutte pronte

Dal 1° luglio, il nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi sarà operativo: c'è l'ok definitivo dell'Enav, l'ente che gestisce il traffico aereo.

Il primo volo avverrà utilizzando le strutture esistenti per check-in, sicurezza e imbarco, con un passaggio previsto di 400.000 passeggeri nei primi sei mesi. I lavori di allestimento del piazzale per gli aeromobili e la pista di volo sono completati, mentre la parte impiantistica è in fase di completamento. Il nuovo terminal dell'aviazione generale sarà pronto nel 2026.

La Gesac, società di gestione degli aeroporti campani, deciderà sulla partenza effettiva dell'aeroporto. Easyjet presenterà il suo ottavo aereo di base a Napoli, un Airbus A320 neo, che riduce consumi ed emissioni. La compagnia ha piani per aumentare i voli da Napoli, inclusi nuovi collegamenti con Nantes e le isole greche. Easyjet è interessata anche a operare a Salerno, e il CEO, Johan Lundgren, è atteso a febbraio per discutere delle prospettive.