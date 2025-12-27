Sindaco pestato, vicinanza da Manfredi: "Teniamo alta la guardia" Tanti messaggi per Carmine Siano dopo il pestaggio subito nel Salernitano

«Solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito vicino casa. Atto di violenza inaccettabile: conferma la necessità di tenere alta l'attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci non saranno lasciati soli». Lo ha scritto sul suo profilo X il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi esprimendo solidarietà a Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi pestato brutalmente nella serata di venerdì.

Vicinanza espressa anche dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «Il territorio dei Picentini si è svegliato con una notizia che mai avrebbe voluto leggere. Quanto accaduto al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, rimasto ferito e trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere stato aggredito con un bastone, secondo le cronache, da una persona incappucciata, è un fatto gravissimo che non può e non deve essere preso sottogamba. Esprimo la mia solidarietà al primo cittadino e all’intera comunità di Castiglione del Genovesi. La violenza è una spirale. Va, quindi, fermata con la forza della legalità e con l’azione di tutti perché siano rimessi al centro il rispetto, il dialogo e la tutela di chi ogni giorno si impegna al servizio delle proprie comunità. Auspico che venga fatta piena luce su quanto avvenuto e che simili atti non accadano più, nei nostri territori e altrove».

Solidarietà anche da Forza Italia. «Esprimo la mia piena e sincera solidarietà al sindaco Carmine Siano per la vile aggressione subita. Si tratta di un gesto inaccettabile che colpisce non solo una persona, ma le istituzioni democratiche che egli rappresenta», ha affermato la responsabile provinciale del Dipartimento Libere Professioni di Forza Italia e consigliera comunale di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo. «La violenza non è mai una risposta e va condannata con assoluta fermezza - prosegue la Zuottolo -. È indispensabile che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e garantiscano sicurezza e tutela a chi quotidianamente è impegnato al servizio delle comunità locali». Infine, un richiamo all’unità e al rispetto delle regole democratiche: «Solo attraverso il dialogo, il rispetto e la legalità si costruiscono comunità forti e coese. Sarò sempre al fianco degli amministratori locali che, con responsabilità e coraggio, lavorano per il bene dei cittadini».