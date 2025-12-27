Salernitana, contatti con l’Arezzo per uno scambio. E De Boer piace ai toscani I granata spingono per Arena e potrebbero salutare Coppolaro

La Salernitana stringe per un rinforzo in difesa. Matteo Arena dell’Arezzo è ad un passo dalla squadra granata. Classe 1999, reduce da una prima parte di stagione senza grande minutaggio né chance in terra toscana, il calciatore ex Spal potrebbe essere il primo rinforzo di gennaio, al pari del centrocampista Carriero dal Trapani. Contatti in corso con l’Arezzo che ragiona su un possibile scambio: ai toscani piace Mauro Coppolaro, in uscita dai campani. Le due parti stanno dialogando: uno sponsor importante potrebbe essere lo stesso procuratore, Luigi Matrecano, che sta lavorando per favorire l’affare.

Occhi su De Boer

L’Arezzo però continua a corteggiare Kees De Boer. Il regista è tra i preferiti della società toscana che ha sondato la possibilità di un addio. La Salernitana non vorrebbe rinunciare all’ex Ternana, arrivato in estate dopo un lungo corteggiamento superando la concorrenza del Pescara. Proprio dagli abruzzesi piace Squizzato, mediano che con lo Spezia non è partito nello starting-eleven.