Frana sui binari, resta chiusa la linea ferroviaria Salerno-Nocera Inferiore Attivato il servizio sostitutivo ma non mancano i disagi per i pendolari

Resta ancora interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea ferroviaria Salerno-Nocera Inferiore, via Cava de' Tirreni. La decisione si è resa necessaria a seguito di un movimento franoso in prossimità dei binari provocato dal maltempo. La frana è avvenuto nel territorio comunale di Salerno, al confine con Vietri sul Mare. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per ripristinare le condizioni di sicurezza ma, al momento, la linea risulta ancora interrotta. Rfi ha fatto sapere che i tecnici sono ancora al lavoro e che nelle prossime ore saranno forniti ulteriori aggiornamenti. L'offerta ferroviaria è stata riprogrammata ed è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus. Disagi per i tanti pendolari che dall'Agro sono diretti a Salerno e viceversa. La speranza è che la tratta possa essere riattivata nel minor tempo possibile.